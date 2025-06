Corruzione negli appalti della sanità la Regione sospende burocrate arrestato

La recentissima inchiesta sulla corruzione negli appalti sanitari ha scosso la regione, portando alla sospensione di un burocrate arrestato. In risposta, la presidenza della Regione Palermo ha deciso di revocare l’incarico di Antonino Maria Sciacchitano, presidente dell’organismo di valutazione regionale. Questa mossa sottolinea la ferma volontà di trasparenza e integrità nel settore pubblico, un passo fondamentale per ripristinare fiducia e garantire che giustizia sia fatta.

A seguito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, la presidenza della Regione ha revocato l'incarico di presidente dell'organismo indipendente di valutazione della performance regionale affidato ad Antonino Maria Sciacchitano. La decisione, secondo quanto fa sapere la Regione.

