Corriere dello Sport | Napoli dopo De Bruyne è pronto il tris

Il Napoli si prepara a scrivere un’altra pagina di successo, con il mercato estivo che si anima di nuove promesse e ambizioni. Dopo l’acquisto di De Bruyne e Marianucci, la squadra partenopea si appresta a completare il suo tris con Yunus Musah, talento classe 2002. La trattativa tra i club è quasi conclusa: un investimento mirato per rafforzare il centrocampo e consolidare il sogno scudetto.

"> La sinfonia estiva del Napoli è pronta ad aggiungere il suo terzo movimento: dopo Kevin De Bruyne e Marianucci, è ormai tutto apparecchiato per l’arrivo di Yunus Musah, centrocampista classe 2002, ex Milan. Come rivela Fabio Mandarini sul «Corriere dello Sport», l’accordo tra i due club è stato praticamente definito: 25 milioni di euro più bonus, con solo gli ultimi dettagli da sistemare. L’intesa è stata raggiunta in un incontro tra i direttori sportivi Giovanni Manna (Napoli) e Igli Tare (Milan) a Milano. Un’operazione tanto fluida da spingere il club partenopeo a cominciare a pianificare già le visite mediche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, dopo De Bruyne è pronto il tris”

