Correggio spray e cacciavite per rapinare una pensionata

Correggio, 13 giugno 2025 – Un episodio inquietante scuote la tranquilla comunità di Correggio: un uomo è entrato nel cortile di una pensionata di 83 anni, fingendo di chiedere aiuto prima di minacciarla con spray e cacciavite per rapinarla. Le forze dell’ordine, subito all’opera, stanno lavorando per identificare e catturare il responsabile. La sicurezza delle nostre case non può essere lasciata al caso…

Correggio (Reggio Emilia), 13 giugno 2025 - Era entrato nel cortile dell’abitazione di una pensionata di 83 anni, dopo aver scavalcato il cancello. Ha finto di averr bisogno di aiuto per poi minacciare l’anziana con uno spray e un cacciavite, costringendola a consegnare un anello d’oro. Poi era fuggito. I carabinieri della caserma di Correggio, la cittadina teatro del fatto, hanno raccolto la denuncia e avviato la indagini, grazie soprattutto ad alcune testimonianze, che hanno portato all’identificazione di un quarantenne abitante in zona, accusato di rapina aggravata e porto di oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio, spray e cacciavite per rapinare una pensionata

In questa notizia si parla di: correggio - spray - cacciavite - pensionata

Correggio, spray e cacciavite per rapinare una pensionata.

Correggio, spray e cacciavite per rapinare una pensionata Da ilrestodelcarlino.it: Era entrato nel cortile dell’abitazione di una pensionata di 83 anni, dopo aver scavalcato il cancello.