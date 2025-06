Corradi | Ho voglia di mettermi in gioco Presa la laurea ora il master

Bernardo Corradi sta per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando il ruolo di CT dell’Italia Under 20 per unirsi a Massimiliano Allegri nel Milan. Una scelta audace che testimonia il suo spirito di sfida e passione per il calcio. Con entusiasmo e determinazione, Corradi si prepara a mettere in gioco tutto, pronto a lasciare un segno anche in questa nuova avventura, dimostrando che il talento non ha confini.

