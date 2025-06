Corpi carbonizzati ovunque | i testimoni dell' incidente aereo in India

Un drammatico scenario di devastazione e dolore si dipinge nel cuore dell'India, dove corpi carbonizzati ovunque testimoniano la tragedia di un incidente aereo che ha mietuto oltre 300 vittime. I testimoni descrivono scene di incredibile desolazione, mentre si cercano ancora risposte su questa terribile sciagura. Un bilancio provvisorio che scuote l'intera comunitĂ e ci ricorda quanto sia fragile la vita. La speranza ora si concentra sulla ricerca di veritĂ e giustizia.

Milano, 13 giu. (askanews) - Sono oltre 300 le persone morte nell'incidente aereo avvenuto nei pressi dell'aeroporto indiano di Ahmedabad, ma il bilancio è solo provvisorio. Giovedì 12 giugno un Boeing 787 Dreamliner diretto a Londra è precipitato appena dopo il decollo dall'aeroporto schiantandosi sul tetto di un dormitorio di studenti di medicina. Solo una persona è sopravvissuta tra i passeggeri e l'equipaggio a bordo dell'aereo che erano in tutto 254. I volontari accorsi in aiuto delle vittime nei primi minuti successivi all'incidente del Boeing di Air India hanno descritto l'inferno che si è scatenato davanti ai loro occhi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Corpi carbonizzati ovunque": i testimoni dell'incidente aereo in India

