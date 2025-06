Core de' sta città | l’AS Roma lancia la campagna abbonamenti 2025 2026 

Core de’ sta città: l’AS Roma si prepara a vivere la stagione 2025/2026 con entusiasmo e passione. La campagna abbonamenti, che partirà lunedì 16 giugno, invita i tifosi giallorossi a riempire lo stadio e sostenere il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. È il momento di mostrare tutto il cuore romanista e scrivere insieme un nuovo capitolo di gloria!

Si chiama “Core de’ sta città” la compagna abbonamenti per la stagione 20252026 che ha lanciato l’AS Roma e che partirà da lunedì 16 giugno. Una chiamata allo stadio per i tifosi giallorossi per sostenere il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini chiamato dai Friedkin per puntare alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it