Coppia uccisa mentre era in diretta YouTube l' omicida da tempo litigava con le vittime

Una tragedia scuote Las Vegas: due persone sono state uccise mentre trasmettevano in diretta su YouTube, in un drammatico episodio di violenza sulla Strip. Tanisha e Rodney Finley, coniugi di 43 e 44 anni, sono stati vittime di una sparatoria messa in atto da Manuel D. Ruiz, un uomo coinvolto da tempo in dispute che avevano tragicamente raggiunto il loro apice. Un evento che ci ricorda quanto la violenza possa sconvolgere anche i momenti più comuni.

Due persone sono state uccise domenica sera in una sparatoria sulla Strip di Las Vegas, nei pressi delle fontane del Bellagio, mentre trasmettevano in diretta sul loro canale YouTube. Le vittime, Tanisha e Rodney Finley, coniugi di 43 e 44 anni, sono decedute per ferite multiple di arma da fuoco. Secondo la polizia, l’aggressore, il quarantunenne Manuel D. Ruiz, era da tempo coinvolto in una lunga. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Coppia uccisa mentre era in diretta YouTube, l'omicida da tempo litigava con le vittime

diretta - youtube - tempo - vittime

