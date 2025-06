Coppia di ladri esce dal tribunale e dopo un' ora viene di nuovo arrestata

Una coppia di ladri, appena uscita dal tribunale, ha tentato di godersi la libertà, ma il destino aveva altri piani. Dopo solo un'ora, i carabinieri li hanno nuovamente arrestati, svelando un modus operandi ben preciso: sfruttare le carte di credito appena trafugate per "svuotare" i conti correnti e alimentare il loro giro illegale. La loro fuga è durata poco, ma il loro inganno è stato smascherato in fretta.

Sono usciti dal tribunale e dopo un'ora i carabinieri li hanno di nuovo arrestati. La storia ha visto come protagonisti un peruviano di 25 anni e un messicano di 50 anni. Il loro modus operandi era ben delineato: utilizzare le carte di credito appena rubate, "svuotare" i conti correnti con.

