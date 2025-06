Coppa Finale arriviamo

powerhouse travolgente che fa sognare i tifosi e mette una seria ipoteca sulla finale di Roma. La notte di Empoli resterà impressa come un capolavoro di determinazione e talento, dimostrando che il Bologna è pronto a scrivere pagine memorabili nella storia del calcio italiano. La coppa finale è ormai alle porte: arriviamo con entusiasmo e voglia di conquistare il sogno!

Una notte indimenticabile a Empoli per il Bologna che travolge la squadra toscana per 0-3 ipotecando più che seriamente la finale di Roma. Ennesima grande prestazione corale dei rossoblù in un Castellani che sembra lo stadio Dall'Ara con i tanti tifosi bolognesi presenti sugli spalti. Una grande festa dopo una grande prestazione. Al 90' una sentenza senza appello, un'andata senza ritorno. Troppo forti i rossoblù di mister Vincenzo Italiano: una squadra in evidente stato di grazia. Troppo forti per tante squadre, tra queste c'è di sicuro l'Empoli che si presenta con la testa forse completamente da un'altra parte, ovvero alla corsa salvezza che poi perderà per retrocedere in serie B, insieme a Venezia e Monza.

Finale Coppa Italia, le pagelle. Skorupski decisivo. Dominio Miranda. Freuler, che fosforo - Il Bologna trionfa dopo 51 anni, alzando la Coppa Italia grazie al gol di Ndoye contro il Milan. Una vittoria che incorona Skorupski come decisivo protagonista, mentre Miranda emana sicurezza e Freuler illumina il gioco.

Finale Coppa Italia Milan-Bologna, Italiano: "Vogliamo fare una grande prestazione" Da msn.com: campioni ma abbiano la voglia e le volontà di fare una grande prestazione, e abbiamo tutte le chance per vincere”.