La Juventus annuncia i convocati ufficiali per il Mondiale per Club, un momento di grande entusiasmo e attesa per i tifosi. Tra conferme e sorprese, la rosa si arricchisce di nuovi talenti e veterani pronti a scrivere un'altra pagina importante della storia bianconera. La decisione su Bremer, Milik e Koopmeiners rivela una strategia ambiziosa e innovativa: ecco chi farà parte della spedizione americana e quali novità aspettarsi.

Convocati Juve per il Mondiale per Club, ecco i calciatori che faranno parte della spedizione in America: l’elenco completo. La Juve ha comunicato la lista dei convocati che prenderà parte al Mondiale per Club negli Stati Uniti: di seguito l’elenco con tutti i giocatori tra cui anche Bremer. Presenti anche Rugani e Kostic rientrati dai prestiti e anche Milik alla prima convocazione stagionale mentre non ci sono gli infortunati Perin e Cabal. Chiamati Daffara, Garofani e Adzic dalla Juventus Next Gen. Confermata la presenza di Conceicao e Kolo Muani così come quella di Koopmeiners e Locatelli che hanno recuperato dall’infortunio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Mondiale per Club: la decisione ufficiale su Bremer, Milik e Koopmeiners. In tre della Next Gen, si rivedono due ‘volti nuovi’

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

