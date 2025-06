Convocati Juve la lista di Igor Tudor per il Mondiale per Club Scelte sorprendenti in casa bianconera!

La Juventus si prepara a fare il suo ritorno di rilievo nel panorama internazionale, con Igor Tudor che ha annunciato una lista di convocati sorprendente e ricca di novità. In vista del prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti, le scelte di Tudor hanno catturato l’attenzione degli appassionati, lasciando spazio a speranze e aspettative. Scopriamo insieme i protagonisti e le strategie che potrebbero fare la differenza in questa importante sfida globale.

Convocati Juve, le scelte di Igor Tudor in vista del Mondiale per Club. Ecco la lista completa La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il prossimo Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti. Una competizione importante che segna il ritorno della Vecchia Signora tra le grandi del calcio mondiale, con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Juve, la lista di Igor Tudor per il Mondiale per Club. Scelte sorprendenti in casa bianconera!

In questa notizia si parla di: convocati - lista - mondiale - club

Nico Gonzalez Argentina, ufficiali i pre-convocati del CT Scaloni: ecco la decisione sull’attaccante della Juventus. La lista completa - Nico Gonzalez è tra i pre-convocati del CT Scaloni per la Nazionale Argentina in vista degli impegni di giugno.

Ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale per club: dentro Sucic con il numero 8 e Luis Henrique con l’11 #WelcomeChivu #NuovoInizio #inter #seriea #amala #milano #forzainter #interisti #sansiro #championsleague #fcim #fcinternazionale #pazz Vai su Facebook

Il Borussia pare puntare su di lui, al punto che ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati per il Mondiale per Club. Potenzialmente una bella vetrina, per un ragazzo di 17 anni che spero davvero possa arrivare presto alla propria imposizione nel calcio che Vai su X

Mondiale per Club 2025, i giocatori convocati di tutte le squadre; Dall'Inter alla Juventus: la lista dei convocati delle 32 squadre del Mondiale; Juve, la lista di Tudor: ecco i 28 convocati per il Mondiale per club.

La lista definitiva dei convocati della Juventus per il Mondiale per Club - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Juve, i convocati definitivi al Mondiale per Club: tutte le novità di Tudor - Per la Juve si avvicina a grandi passi il debutto nell'esclusivo Mondiale per club, e così Igor Tudor ha diramato la lista dei calciatori bianconeri che prendono parte alla manifestazione. Riporta tuttosport.com

Juventus, ecco i convocati per il Mondiale per Club: ci sono Bremer, Kostic e Rugani - Il club bianconero ha reso noto la lista dei calciatore che parteciperanno all'imminente Mondiale per Club in America ... Da gianlucadimarzio.com