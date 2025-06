Convincono un 98enne a svendere la casa | ora è morto ma in due finiscono nei guai per circonvenzione d?incapace

In un episodio che scuote la comunità di Pesaro, due individui sono finiti sotto processo per aver convinto un 98enne a svendere la sua casa poco prima della sua morte. La vicenda evidenzia i rischi della circonvenzione d’incapace e mette in luce l’importanza di tutelare gli anziani. Un caso che ci invita a riflettere sulla fragilità e sulla necessità di vigilare con attenzione sui beni delle persone più vulnerabili.

PESARO L?immobile venduto dall?anziano, l?accusa di circonvenzione di incapace. Ieri davanti al giudice monocratico del tribunale di Pesaro il caso di un 61enne e una 75enne. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Convincono un 98enne a svendere la casa: ora è morto ma in due finiscono nei guai per circonvenzione d?incapace

