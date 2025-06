Controllo parentale contro i rischi sul web | il set informativo per i genitori

Proteggere i nostri figli online è una priorità: il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha lanciato un set informativo dedicato al controllo parentale, essenziale per navigare in sicurezza nel mondo digitale. Questo strumento, in linea con le recenti normative, offre ai genitori le risorse e le strategie più efficaci per tutelare i minori dai rischi del web. Scopriamo insieme come mettere in atto un efficace controllo parentale e garantire un ambiente digitale sicuro e educante.

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha reso disponibile online un set informativo dedicato al parental control, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

