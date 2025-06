Controlli straordinari tra Taurisano e Leuca | verifiche su 107 persone e 51 veicoli

Controlli straordinari tra Taurisano e Santa Maria di Leuca hanno coinvolto 107 persone e 51 veicoli, rafforzando la sicurezza nel territorio salentino. Questa operazione, frutto di una strategia condivisa dal comitato per l’ordine pubblico e pianificata dal questore Giampiero Lionetti, testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire tranquillità e legalità . La serata di ieri ha rappresentato un passo importante verso un controllo più efficace del territorio, offrendo una maggiore serenità ai cittadini.

