Controlli demografici | Trovati 24 sconosciuti

Nelle ultime settimane la polizia municipale ha continuato a verificare la situazione di corso Mazzini, via Verdi e piazzetta Santa Cristiana. Una serie di controlli che hanno richiesto anche attività piuttosto approfondite. "Un lavoro importante, che ci permette di capire meglio le varie situazioni del nostro territorio – spiega il sindaco Roberto Giannoni - per il quale ringrazio in primo luogo l’assessore Renato Rusconi e per la stretta collaborazione, sia gli uffici comunali che i rispettivi assessori, Enzo Oliveri per la polizia municipale e Sonia Boldrini per l’ambiente". Alla fine il dato emerso dai controlli, forse più significativo, è che sono state richieste all’anagrafe del Comune circa 60 cancellazioni anagrafiche, che significa che è stato dimostrato tramite varie verifiche, che queste persone da tempo non risiedono più a Santa Croce e in alcuni casi potrebbero essersi allontanate dall’Italia, ma avevano mantenuto la residenza nel comune conciario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli demografici: "Trovati 24 sconosciuti"

