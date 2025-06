Controlli della polizia due arresti e una denuncia per spaccio a Bologna

Nella lotta contro il degrado e la criminalità, le forze dell'ordine di Bologna hanno intensificato i controlli nella zona rossa del Parco della Montagnola, portando all'arresto di due persone e alla denuncia di un'altra per spaccio. Questi interventi dimostrano come la sicurezza sia una priorità, contribuendo a restituire serenità ai cittadini. La città si mobilita per un futuro più sicuro e pulito, con azioni concrete e ferme.

Bologna, 13 giugno 2025 – Due arresti e una denuncia per spaccio. La polizia ha intensificato i controlli nella giornata di ieri, partendo soprattutto dalla zona rossa del Parco della Montagnola. Qui, nelle vicinanze, un tunisino di 19 anni, classe 2006, è stato beccato con 52 grammi di hashish nel suo borsello da parte della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Controllo Pubblica Gravato già da diversi precedenti, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. Poco dopo, sempre nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Bologna, dopo diverse segnalazioni dei residenti sono andati nel giardino Anna Maria Manzolini, tra via dell’Arcoveggio e via Lodovico Beccadelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli della polizia, due arresti e una denuncia per spaccio a Bologna

