Controlli anticrimine in provincia sorveglianza rafforzata nelle ' zone a rischio' del Barese

Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nelle aree a rischio del Barese, tra cui Bitonto e Corato, garantendo sicurezza e tranquillità ai cittadini. Questa operazione congiunta mira a prevenire atti illeciti e rafforzare la presenza dello Stato sul territorio. La collaborazione tra polizia, carabinieri e guardia di finanza rappresenta un segnale forte di impegno e vicinanza alle comunità locali. La sicurezza sarà sempre la nostra priorità, perché ogni quartiere merita protezione e serenità.

Le operazioni sono state compiute nelle zone nevralgiche di Bitonto e Corato. Nel corso dell'ultima settimana, a Bitonto, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati.

