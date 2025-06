Controlli a tappeto e sanzioni sulla costa brindisina | sette lidi ancora chiusi

La stagione balneare 2025 in Puglia si apre con tensione sulla costa brindisina, dove i controlli della capitaneria di porto hanno messo in luce irregolarità e sette lidi ancora chiusi, nonostante l’obbligo di apertura già dal 1° maggio. La situazione richiede interventi immediati per garantire sicurezza e rispetto delle norme, ma anche per tutelare il turismo e le attività locali, fondamentali per lo sviluppo della regione.

BRINDISI - La stagione balneare 2025 in Puglia parte con il piede sbagliato. I primi controlli della capitaneria di porto di Brindisi hanno evidenziato diverse irregolarità lungo la costa, a partire da sette strutture balneari trovate ancora chiuse nonostante l'obbligo di apertura scattato il 1°.

