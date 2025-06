Contro la desertificazione e la siccità | serata in musica con il concerto tra gli ulivi

Sei pronto a unire musica e impegno ambientale? Il 17 giugno 2025, Ostuni si trasforma in un palcoscenico per sensibilizzare sulla desertificazione e siccità, con il concerto tra gli ulivi dell’istituto "Pantanelli-Monnet". Un evento che unisce le note alla lotta per la tutela del nostro pianeta, dimostrando che anche in musica si può fare la differenza. Non mancare a questa serata testimonial di speranza e azione!

OSTUNI - La lotta alla desertificazione e alla siccità trova una voce musicale tra gli antichi ulivi di Ostuni. Il prossimo 17 giugno 2025, in occasione della giornata mondiale dedicata a questa emergenza ambientale, l'uliveto dell'istituto tecnico economico tecnologico "Pantanelli-Monnet".