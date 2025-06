Contro guerre carenze nei servizi pubblici e bassi salari | in arrivo uno sciopero di 24 ore degli autoferrotranvieri

In un momento in cui le tensioni tra guerre, carenze nei servizi pubblici e salari insoddisfacenti si fanno sempre più pressanti, i lavoratori degli autoferrotranvieri scendono in piazza con uno sciopero di 24 ore. Venerdì 20 giugno 2025, molte città si fermeranno per chiedere risposte concrete e miglioramenti. A Conerobus, il servizio minimo sarà garantito dalle 5,30 alle 8,29, ma l’eco della protesta si farà sentire ben oltre...

ANCONA – Venerdì 20 giugno 2025 è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore degli autoferrotranvieri che, di conseguenza, coinvolgerà anche quelli in servizio alla Conerobus. A proclamarlo è stata per la precisione l'Usb Lavoro privato. Il servizio minimo sarà garantito dalle 5,30 alle 8,29 e.

