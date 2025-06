Contratto scuola battaglia sui buoni pasto Anief all’attacco | Discriminazione inaccettabile Valditara promette che ci lavorerà ma Naddeo avverte che servono fondi per finanziarli

La battaglia sui buoni pasto per il personale scolastico si intensifica: mentre Anief denuncia una discriminazione inaccettabile, il ministro Valditara assicura che si farà carico della questione. Tuttavia, Naddeo avverte che senza fondi adeguati, la promessa rischia di rimanere lettera morta. La discussione sul miglioramento delle condizioni di chi lavora nella scuola diventa sempre più urgente e complessa, aprendo un dibattito che coinvolge tutti gli attori del comparto.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, torna a caldeggiare l'introduzione dei buoni pasto per il personale della scuola nel nuovo contratto dei comparti istruzione, università e ricerca. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: contratto - scuola - buoni - pasto

Valditara, “aumentato del 9% le risorse per la scuola”. Su aumenti stipendio e rinnovo contratto, “speriamo si possa chiudere presto” - In visita all'Istituto comprensivo Vicinanza di Salerno, il Ministro Valditara ha annunciato un aumento del 9% delle risorse destinate alla scuola italiana, previsto nella legge di bilancio.

Contratto scuola 2025: i buoni pasto rischiano di ridurre gli aumenti. Cosa propone Anief e cosa pensa l’ARAN per docenti, ATA e dirigenti Vai su Facebook

Rinnovo contratto scuola, Naddeo: “Non abbiamo la bacchetta magica, per chiudere accordo bisogna essere in due. Se non si firma entro luglio gli aumenti slittano al 2026. Buoni pasto? Dovremmo tagliare gli aumenti stipendiali”. INTERVISTA Vai su X

Contratto scuola, battaglia sui buoni pasto. Anief all'attacco: Discriminazione inaccettabile, Valditara promette che ci lavorerà, ma Naddeo avverte che servono fondi per finanziarli; Buoni pasto nel nuovo contratto scuola: la proposta di Anief per il CCNL 2022-2024; Buoni pasto scuola 2025: novità nel contratto Istruzione, per ATA e docenti.

Contratto Scuola, sindacati in pressing sui buoni pasto. Aran frena: “Servono più risorse” Scrive tg24.sky.it: pena la decadenza del finanziamento Per approfondire: Contratto Scuola, si tratta su aumenti di 150 euro a docenti e 130 euro al personale Ata ...