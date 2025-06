Contrasto alle perdite negli acquedotti e depurazione l' Ue sblocca 230 milioni per la Sicilia

L'Europa fa un passo avanti per la Sicilia, sbloccando oltre 230 milioni di euro destinati a migliorare il servizio idrico. Questi fondi rappresentano un'opportunità unica per ridurre le perdite negli acquedotti e potenziare la depurazione delle acque reflue, garantendo un futuro più sostenibile e sicuro per la regione. Un investimento che promette di trasformare la gestione dell'acqua in Sicilia, assicurando risorse più efficaci e un ambiente più pulito per tutti.

La Commissione europea ha sbloccato risorse per oltre 230 milioni di euro destinate al miglioramento del servizio idrico integrato in Sicilia. Si tratta di fondi che potranno essere destinati a interventi per ridurre le perdite negli acquedotti e alla depurazione delle acque reflue degli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Contrasto alle perdite negli acquedotti e depurazione, l'Ue sblocca 230 milioni per la Sicilia

