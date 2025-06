Contrasto alla povertà educativa | ecco il progetto Riva

In un mondo in rapidissima evoluzione, garantire un’educazione equa e accessibile è più che mai una priorità. È con questo spirito che nasce RIVA, il progetto capace di rivoluzionare il contrasto alla povertà educativa minorile nell’area pisana. Con il sostegno della Fondazione Pisa, questa iniziativa mira a rafforzare i doposcuola e a valorizzare le attitudini dei giovani, aprendo nuove strade di speranza e opportunità.

Pisa, 13 giugno 2025 - La Pubblica Assistenza S.R. Pisa ODV, in qualità di capofila, promuove l’avvio del Progetto RIVA (Recupero, Inclusione e Valorizzazione delle Attitudini), un’iniziativa dedicata al contrasto della povertà educativa minorile nell’area pisana, grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Pisa. Il progetto è mirato a potenziare il supporto educativo dei doposcuola che le associazioni promotrici (San Tommaso in Ponte ODV, SIRIO APS, Pubblica Assistenza S.R. Pisa ODV, Collegio Universitario Maria Ausiliatrice) offrono da anni in alcuni quartieri di Pisa e di San Giuliano Terme, con l’aiuto di un’ampia rete di volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contrasto alla povertà educativa: ecco il progetto Riva

In questa notizia si parla di: contrasto - povertà - educativa - progetto

Milano: inaugurato il Punto Luce di Save the Children al Gallaratese, centro per il contrasto alla povertà educativa - Il 21 maggio a Milano è stato inaugurato il Punto Luce di Save the Children al Gallaratese, una struttura green dedicata al contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica.

Arteterapia, ecco un altro dei “Luoghi Magici” ? In “Luoghi Magici”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è proposta anche l’attività di arteterapia rivolta ai bambini. Eccone un approfon Vai su Facebook

Sociale, contrasto alla povertà educativa: Fondazione Pisa finanzia sette progetti https://ift.tt/81XHKTm https://ift.tt/5aPeVWC Vai su X

Contrasto alla povertà educativa: ecco il progetto Riva; Sociale, contrasto alla povertà educativa: Fondazione Pisa finanzia sette progetti; Frosinone Formazione Lavoro: “Giovani +”, concluso il progetto di alfabetizzazione emotiva e contrasto alle devianze.