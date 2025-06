Contrasto al gioco d’azzardo patologico il bando di Ats Bergamo per gli ambiti territoriali

Ats Bergamo si impegna a combattere il gioco d’azzardo patologico con un investimento di oltre 1,6 milioni di euro, approvando il Piano Locale 2025-2027. Questo ambizioso progetto mira a rafforzare prevenzione, cura e integrazione sul territorio bergamasco, coinvolgendo attivamente gli Ambiti Territoriali Sociali provinciali. Un passo fondamentale per tutelare la comunità e promuovere una cultura responsabile: un impegno che fa davvero la differenza.

Bergamo. Con il finanziamento da parte di Regione Lombardia di 1.631.391 euro, Ats Bergamo adotta in via definitiva il Piano Locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) 2025-2027, che mira a potenziare prevenzione, cura e integrazione sul territorio bergamasco. Contestualmente, viene approvata la pubblicazione di una manifestazione di interesse, rivolta agli Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Bergamo, per acquisizione di candidature per la realizzazione di azioni progettuali -integrate con i Piani di Zona- all’interno della cornice del Piano GAP in oggetto, con scadenza 27 giugno 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it