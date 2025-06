Contraffazione alimentare UE lancia la campagna Cosa c' è in tavola? | di cosa si tratta

Roma, 13 giugno 2025 – La contraffazione alimentare rappresenta una minaccia crescente per la salute dei consumatori e per l'economia europea. L’UE, attraverso l’Ufficio per la proprietà intellettuale (EUIPO), lancia la campagna “Cosa c’è in tavola?”, un’iniziativa mirata a sensibilizzare sull’importanza di garantire tracciabilità e autenticità dei prodotti alimentari. Scopriamo come questa campagna mira a proteggere i consumatori e a rafforzare il nostro patrimonio gastronomico.

Roma, 13 giugno 2025 - La contraffazione nel settore alimentare è un fenomeno sempre più diffuso e consiste in un rischio sempre più grande sia per la salute dei consumatori sia per le economie europee. Questo è quanto emerge dalle ultime relazioni presentate alle alte cariche dell'Unione Europea dall'Ufficio per la proprietà intellettuale (EUIPO), focalizzato attualmente sulla campagna "Cosa c'è in tavola?" che sta portando avanti nell'ambito della Giornata mondiale contro la Contraffazione. Le indagini di EUIPO e Europol. Nonostante i prodotti contraffatti riguardino maggiormente beni di lusso o abbigliamento, la valutazione 2022 presentata dall'EUIPO ha rivelato come i prodotti alimentari siano stata la seconda categoria di prodotti più sequestrata alle frontiere esterne dell'UE nel corso dell'anno 2020. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Contraffazione alimentare, UE lancia la campagna "Cosa c'è in tavola?": di cosa si tratta

