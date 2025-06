Contrabbando di alcol etilico sequestrati 24 mila litri spacciati per disinfettante | denunciato anche un reggino

Un maxi sequestro di 24 mila litri di alcol etilico, falsamente presentato come disinfettante, ha scosso le autorità italiane. Intercettato dalla Guardia di finanza di Treviso presso il casello di Roncade, il carico proveniente dalla Polonia attraversava il valico di Tarvisio. La scoperta mette in luce un pericoloso giro illecito, coinvolgendo anche un reggino: un caso che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nel Paese.

Un carico di 24 mila litri di alcol etilico, spacciato per disinfettante, è stato intercettato dalla Guardia di finanza di Treviso presso il casello autostradale di Roncade. Il prodotto, proveniente dalla Polonia e introdotto in Italia attraverso il valico di Tarvisio, era formalmente diretto a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Contrabbando di alcol etilico, sequestrati 24 mila litri spacciati per disinfettante: denunciato anche un reggino

In questa notizia si parla di: alcol - etilico - disinfettante - contrabbando

Michele Morrone a Belve: «Ho anestetizzato il dolore per la separazione dalla mia ex con l’alcol, e ho rischiato il coma etilico» - Michele Morrone, noto per il ruolo di Massimo in 365 Giorni, si è aperto a "Belve" svelando i momenti più difficili della sua vita, tra cui il dolore della separazione e il pericolo di un coma etilico.

Contrabbando di alcol etilico, sequestrati 24 mila litri spacciati per disinfettante: denunciato anche un reggino; Alcol alimentare di contrabbando diretto nel Foggiano: sequestrato carico di 24mila litri spacciato per disinfettante; Alcol di contrabbando spacciato per disinfettante: sequestrati 24mila litri. Dalla Polonia a Foggia per produr.

Alcol di contrabbando spacciato per disinfettante: sequestrati 24mila litri. Dalla Polonia a Foggia per produrre grappe e liquori clandestinamente Da msn.com: Un camion carico di 24mila litri di alcol etilico, proveniente dalla Polonia e diretto a Foggia, trasportato in Italia con ...