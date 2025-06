Conto alla rovescia per il Roma Pride Rose Villain | La mia voce sarà un megafono contro l' odio

Il conto alla rovescia per il Roma Pride 2025 è iniziato, e quest’anno sarà ancora più speciale con Rose Villain come madrina. La cantante, nota per la sua voce potente e il suo impegno sociale, dichiara: “Userò la mia voce come megafono contro l’odio. Essere qui significa scegliere tra odio e amore, e io scelgo l’amore.” Dalla canzone portata a Sanremo, nasce un messaggio forte: uniamo le nostre voci per celebrare la diversità e l’inclusione.

È partito il conto alla rovescia per il Roma Pride 2025. Che quest'anno vedrà come madrina la cantante Rose Villain: "Userò la mia voce come megafono, esserci in questo momento vuol dire scegliere tra l'odio e l'amore e io scelgo l'amore" spiega. Dalla canzone che ha portato a Sanremo, è stato.

Roma Pride, la festa non basta arriva la queeresistenza. "Saremo un milione" Secondo roma.repubblica.it: Sabato 10 giugno il corteo che partirà da piazza della Repubblica sarà più popolato che mai.