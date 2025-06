Continassa Juve | ufficiali i convocati per il Mondiale per Club oggi giorno di riposo ma qualcuno si è allenato comunque…

La Juventus prepara con attenzione il prossimo impegno internazionale, anche in un giorno di riposo per molti. Tuttavia, alcuni giocatori hanno continuato ad allenarsi, dimostrando dedizione e determinazione. In attesa delle ufficializzazioni dei convocati per il mondiale per club, gli aggiornamenti dalla Continassa sono fondamentali per conoscere lo stato di forma degli azzurri. Rimanete sintonizzati: le ultime notizie sulla Juventus continuano a svelare dettagli esclusivi sulla formazione e i recuperi.

Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Nella giornata di oggi la Juventus ha goduto di un giorno di riposo, nonostante ciò, però, cinque giocatori si sono allenati comunque alla Continassa per proseguire la loro preparazione verso la manifestazione internazionale. Come appreso da , stiamo parlando di Vlahovic (che ieri ha goduto di un day off), Gatti, Rouhi, Cambiaso e Conceicao, che sono tornati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali e oggi han sostenuto un allenamento in più a Torino per recuperare la seduta in meno che hanno rispetto ai compagni di squadra.

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

Filip #Kostic è tornato ad allenarsi alla #Continassa e sarà al Mondiale per Club con la #Juve. Il suo futuro è ancora incerto, ma spera di convincere #Tudor a confermarlo. Dopo una stagione con 2 gol e 6 assist, è stato il migliore nei cross e nei movimenti p Vai su Facebook

Mondiale per Club, ecco la lista ufficiale dei convocati Tudor: ci sono Bremer e Milik - La FIFA ha diramato la lista ufficiale di tutti i convocati delle 32 squadre che prenderanno parte al Mondiale per Club. Lo riporta tuttojuve.com

Dalla Continassa: Bremer e Locatelli a parte, rientrano alcuni nazionali - I bianconeri partiranno nei prossimi giorni per gli Stati Uniti verso una competizione importante. Riporta ilbianconero.com

