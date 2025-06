Conte vuota il secco e fa chiarezza | Io non ho mai avuto alcun accordo con la Juve A chiunque si è avvicinato ho sempre detto…

Antonio Conte mette fine a ogni speculazione: con fermezza e chiarezza, smentisce qualsiasi accordo con la Juventus. Durante "Federico Buffa Talks", il tecnico del Napoli ribadisce il suo impegno e la sua lealtà , sottolineando che le voci sul suo ritorno sono infondate. La sua posizione è chiara: nessun accordo con i bianconeri. Ora, finalmente, possiamo mettere a tacere ogni dubbio e guardare avanti con trasparenza e rispetto.

Conte non si tira indietro e parla del suo possibile ritorno alla Juve: arriva la secca smentita del tecnico del Napoli!. Antonio Conte nega di aver avuto qualsiasi tipo di accordo con la Juve. La rivelazione è stata esternata nel corso di " Federico Buffa Talks ", programma di Sky Sport. Ecco le parole dell'ex capitano e tecnico bianconero, ora al Napoli. NESSUN ACCORDO CON LA JUVE – « La cosa che mi è dispiaciuta è che su un eventuale divorzio tra me e il Napoli a un mese dalla fine del campionato si sia parlato di me alla Juventus. Io non avevo alcun accordo con la Juve. A chiunque ha provato ad avvicinarsi ho sempre detto: non parlerò con nessuno fino a quando non avrò parlato con il presidente De Laurentiis ».