Conte suona la carica | C’è uno scudetto da difendere

Conte suona la carica: il Napoli, con un campione della panchina, si prepara a difendere il suo scudetto con determinazione. Dopo aver rivoluzionato il team e conquistato il massimo traguardo, l’allenatore salentino traccia la rotta per una nuova stagione ricca di sfide e successi. La squadra azzurra è pronta a scrivere un’altra pagina di storia. Il futuro è tutto da conquistare, e Conte sa che il vero obiettivo è mantenere la vetta.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha analizzato la stagione appena conclusa e ha fissato gli obiettivi per il prosieguo della sua avventura azzurra. L’impatto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha avuto dell’incredibile: dopo un decimo posto, il salentino ha rivoluzionato l’atteggiamento tattico e mentale della rosa, riuscendo a vincere il campionato di Serie A alla prima stagione e portando il club su vette storiche. Conte, percorso ricco di difficoltĂ : “Alcune cose non mi sono piaciute”. Antonio Conte ha voluto sottolineare le difficoltĂ riscontrate durante la stagione appena conclusa nel corso della sua intervista al Federico Buffa Talks, trasmissione su Sky. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte suona la carica: “C’è uno scudetto da difendere”

In questa notizia si parla di: conte - suona - carica - scudetto

Conte suona la carica: “Non è stato facile”. E sul futuro… - Dopo una sfida emozionante, Antonio Conte celebra il traguardo storico: il Napoli conquista il suo quarto scudetto.

"Andiamoci a prendere lo scudetto" Antonio Conte suona la carica a 90 minuti dal termine del Campionato Vai su Facebook

“Andiamo a prenderci lo Scudetto”. Conte non ci sarà in panchina contro il Cagliari ma suona la carica; Napoli-Cagliari, Conte suona la carica: Finire il lavoro, scrivere la storia; Conte suona la carica: 'Sarebbe folle non credere allo Scudetto. Il futuro? Concentrati sul presente'.

Il Mattino suona la carica - Non si può buttar via così uno scudetto: caro Napoli, caro Conte, rialzate la testa - "Cari ragazzi, caro Conte: fatelo per la città che vi ha stretto ... Da msn.com

“Andiamo a prenderci lo Scudetto”. Conte non ci sarà in panchina contro il Cagliari ma suona la carica - che il suo Napoli dovrà affrontare per conquistare il quarto scudetto della storia azzurra. Scrive internapoli.it

Napoli, Conte suona la carica: “Ora testa alta e 21 punti da conquistare” - Conte punta a tenere inviolata la porta sia contro l’Empoli che contro il Monza per costruire, tassello dopo tassello, il sogno scudetto che resta ancora alla portata. Si legge su napolipiu.com