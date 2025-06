Conte si commuove raccontando l' incontro con Andrea Agnelli | Così sono diventato allenatore della Juve

Il cuore di Conte si riempie di emozione mentre ricorda l'incontro con Andrea Agnelli, un momento che ha segnato il suo destino: diventare allenatore della Juventus. In esclusiva a Sky, il tecnico del Napoli rivela come quella svolta abbia trasformato la sua carriera e il suo legame con i colori bianconeri. Un ricordo intenso che ancora oggi gli fa battere il cuore. Ecco come è iniziato tutto.

Il tecnico del Napoli nell'intervista esclusiva a Sky ricorda come è diventato allenatore bianconero nel 2011. E non riesce a celare una grande emozione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte si commuove raccontando l'incontro con Andrea Agnelli: "Così sono diventato allenatore della Juve"

Conte ricorda come è diventato l’allenatore della Juve: «Io in bianconero grazie al suggerimento di quel collega…Senza la sua telefonata, non mi sarei mai proposto» - Nel mondo del calcio, le decisioni spesso nascono da un semplice suggerimento. Durante il “Buffa Talks”, Antonio Conte ha svelato un retroscena emozionante: senza la telefonata di Silvio Baldini, forse non avrebbe mai deciso di tornare alla Juventus come allenatore.

