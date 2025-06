Conte | Se sono andato ad allenare alla Juventus è grazie a Silvio Baldini

Quando Antonio Conte si siede con Federico Buffa, il racconto delle sue grandi sfide diventa ancora più affascinante. Eppure, dietro ogni successo c’è sempre qualcuno che crede in noi e ci apre le porte giuste. Nel suo caso, quello qualcuno fu Silvio Baldini, che lo incoraggiò a puntare in alto e a non arrendersi. La sua storia dimostra che a volte, il talento si accontenta di un semplice consiglio per cambiare il destino...

Antonio Conte a Federico Buffa Talks (su Sky Sport) racconta com’è nata la sua avventura da allenatore della Juventus. E dichiara che gran parte del merito fu di Silvio Baldini ( oggi allenatore del Pescara ). Fu lui a suggerirgli di contattare Andrea Agnelli. Questo il racconto che lui fa a Federico Ferri e Federico Buffa. «Juventus. Allenavo il Siena. Raggiungiamo l’obiettivo promozione. Stavo rientrando dal centro sportivo, e mi arriva la telefonata di Silvio Baldini che ora è al Pescara. Lui con Lele Adani erano venuti due settimane prima a vedere un mio allenamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: «Se sono andato ad allenare alla Juventus, è grazie a Silvio Baldini»

In questa notizia si parla di: conte - juventus - silvio - baldini

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

#Conte: “Sto notando una cosa triste: i valori familiari si stanno perdendo” Sul suo periodo alla #Juventus: “Sono diventato allenatore dei bianconeri grazie a Silvio Baldini: ecco cosa fece per me” https://napolinetwork.com/news/395255909894/a-tutto-con Vai su X

Anche Juventus e Milan lo avevano monitorato, ma alla fine ad arrivare prima degli altri sono stati i campioni d'Italia di Conte Vai su Facebook

Conte: «Se sono andato ad allenare alla Juventus, è grazie a Silvio Baldini»; Conte: La Juve? Ringrazio Silvio Baldini che mi disse di propormi ad Agnelli. I 102 punti? Qualcosa...; Baldini: «il calcio è in mano ai lestofanti. La Nazionale? Una generazione che non sa cosa sia la bandiera.

Conte: «Se sono andato ad allenare alla Juventus, è grazie a Silvio Baldini» Segnala ilnapolista.it: Conte racconta come è diventato allenatore della Juventus.