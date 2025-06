Conte ricorda la chiamata di Andrea Agnelli e si commuove | Sarà il futuro allenatore della Juve Retroscena dell’ex tecnico

Antonio Conte, il cuore pulsante della Juve, rivela un retroscena emozionante: la prima chiamata di Andrea Agnelli. Ricordo intenso e commovente che svela il legame profondo tra tecnico e club, un momento che ha segnato il suo percorso e la rinascita bianconera. La sua testimonianza, raccontata a “Federico Buffa Talks”, mostra anche il futuro: con Sar224 pronto a prendere le redini, la Juventus si prepara a riscrivere nuove pagine di gloria.

Conte ricorda la chiamata di Agnelli e si commuove: retroscena dell'ex allenatore sulla prima chiamata della Juventus per la panchina. Antonio Conte si è raccontato a " Federico Buffa Talks ", su Sky Sport, ricordando anche la sua parentesi da allenatore della Juventus. Il tecnico si è commosso parlando della chiamata dei bianconeri e di Andrea Agnelli per la panchina. LA TELEFONATA – «Ero a cena con mia moglie e vedo la telefonata del dottor Giraudo. Esco dal ristorante e dall'altra parte del telefono sento: 'Ciao Antonio, come stai?', era Andrea Agnelli. 'Ho parlato col dottore (Giraudo, ndr) sai, mi farebbe veramente piacere conoscerti, è da tempo che non ci vediamo'.