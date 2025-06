Conte svela quel retroscena sul suo ritorno alla Juve da allenatore: il ricordo è incrociato a quel collega, le sue parole!. Nel corso del “ Buffa Talks ” Antonio Conte ha rivelato un retroscena sul suo approdo alla Juve nelle vesti di allenatore. Ecco il suo ricordo relativo all’esperienza da tecnico bianconero. Esperienza resa possibile grazie al suggerimento del collega Silvio Baldini. IL SUGGERIMENTO DI BALDINI A CONTE – « La Juventus? Fu una scelta di Agnelli? Dietro c’è una storia particolare perché allenavo il Siena, avevo fatto Bari, Atalanta e ritornato al Siena, chiamato da Perinetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte ricorda come è diventato l’allenatore della Juve: «Io in bianconero grazie al suggerimento di quel collega…Senza la sua telefonata, non mi sarei mai proposto»