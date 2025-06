Conte | Non avevo nessun accordo con la Juventus nessuno può inficiare il mio sentimento per i bianconeri

Antonio Conte, il cuore bianconero e la passione infinita per la Juventus, si apre a Federico Buffa Talks, svelando emozioni e ricordi che attraversano il suo percorso calcistico. In un’intervista intensa e sincera, l’allenatore del Napoli campione d’Italia rivela come il suo amore per i colori bianconeri sia rimasto immutato nel tempo, indipendentemente da qualsiasi accordo. La sua storia è un inno alla fedeltà e alla passione, capace di ispirare ogni appassionato di calcio.

Antonio Conte, allenatore del Napoli campione d`Italia, si racconta a Federico Buffa Talks, produzione originale firmata Sky Sport con Federico. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

