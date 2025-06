Conte non si nasconde e lancia un messaggio d’amore | La Juve è una maratona Ti logora e ti plasma | per me era tutto Poi sull’addio | Quando ho sentito questo ho fatto un passo indietro

Antonio Conte, un simbolo della Juventus, si apre con sincerità, rivivendo le emozioni intense che lo hanno legato ai bianconeri e i motivi alla base della sua partenza nel 2014. La sua testimonianza, rilasciata a Sky Sport, offre uno sguardo intimo tra amore e sfide, svelando come la passione per la Juve abbia plasmato la sua carriera e il suo cuore. La sua storia ci ricorda che anche nei momenti di addio, il vero legame resta indissolubile.

Conte spiega che cos’è per lui la Juve e per quale motivo ha deciso di lasciarla al termine della stagione 20132014!. Antonio Conte si confessa e si divide tra l’amore per la Juve e l’addio ai colori bianconeri. I suoi racconti in merito sono stati esternati nel corso di “ Federico Buffa Talks “, programma di Sky Sport. Ecco le parole dell’ex capitano e tecnico bianconero, ora al Napoli. MENTALITÀ NUOVA NELLA JUVE DI CONTE – « Abbiamo alzato il livello, riportato l’orgoglio. Non era solo vincere, era cambiare la mentalità. Quando arrivo alla Juve c’è tanto da fare. E la società mi dà fiducia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com