Conte | non è vero che avevo un accordo con la Juventus ho detto | non incontro nessuno

Antonio Conte smentisce con fermezza le voci di un suo accordo con la Juventus, chiarendo di aver sempre detto: “non incontro nessuno”. La sua sincerità e determinazione emergono nel racconto, rivelando come quell’anno di inattività sia stato fondamentale per la sua crescita personale e professionale. Un episodio che dimostra come anche nelle tempeste mediatiche, il valore e l’onestà restino i pilastri della sua carriera.

Antonio Conte a Federico Buffa Talks, con Federico Buffa e Federico Ferri. Queste le sue parole sulla presunta trattativa con la Juventus. Che Conte sostiene non ci sia mai stata. ( Qui il suo racconto di come è andato alla Juventus ). Conte: È stato per me importante, fondamentale, l’anno in cui sono rimasto a casa. Mi sono messo a studiare veramente tanto anche col mio Subbuteo. Che a casa mia c’è sempre. Io tante situazioni le rivedo riportandole sul Subbuteo. Sia la fase offensiva, sia quella difensiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: «non è vero che avevo un accordo con la Juventus, ho detto: “non incontro nessuno”»

In questa notizia si parla di: conte - juventus - vero - avevo

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

SCATTO JUVE PER DAVID La Juventus ha accelerato per David del Lille dopo il passo indietro del Napoli con Conte che predilige un centravanti più fisico come alternativa a Lukaku. La mossa dei campani hanno spalancato le porte alla Juventus per chiude Vai su Facebook

E con questa #Conte si è giocato per sempre la #Juventus e - penso - stima & affetto di larga parte della sua tifoseria.#Giuntoli si era bruciato già ad aprile. VIDEO https://youtube.com/watch?v=VLw2RjdfQrY&t=6s… Vai su X

Conte: «non è vero che avevo un accordo con la Juventus, ho detto: “non incontro nessuno”»; Conte: Non avevo nessun accordo con la Juve, ho rifiutato categoricamente. Nessuno potrà mai...; Conte: «Se sono andato ad allenare alla Juventus, è grazie a Silvio Baldini».

Conte: «non è vero che avevo un accordo con la Juventus, ho detto: “non incontro nessuno”» Lo riporta ilnapolista.it: Conte: «questa storia non può incrinare il mio rapporto con i tifosi della Juventus, solo gli stupidi possono andare dietro a queste cose» ...