Ciò che riceviamo dalla famiglia lascia un'impronta indelebile sulla nostra vita, scolpendo il nostro carattere e le nostre scelte. Antonio Conte, noto allenatore di calcio, ci dimostra come i valori di una famiglia possano plasmare la persona oltre i successi sportivi. Il mister, in modo autentico, ha condiviso il suo lato più umano durante il Federico, rivelando che dietro il professionista c’è sempre un uomo con radici profonde e cuore generoso.

Antonio Conte non è solo un allenatore di calcio, uno dei migliori del panorama calcistico mondiale. Antonio Conte è anche un uomo, un padre e un figlio, protagonista di una vita privata come ognuno di noi. Tutti conoscono Antonio Conte come una personalità di spicco del mondo del calcio. Tuttavia, il salentino è anche e soprattutto un uomo e un padre di famiglia. Il mister ha lasciato vedere il tratto più umano di sé nel corso del Federico Buffa Talks, trasmissione di Sky. Di seguito riportate le sue parole. “ L’educazione che ricevi dalla famiglia segna la tua vita. Soprattutto chi è genitore deve sapere che noi abbiamo un compito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte in versione educatore: “Quel che ricevi dalla famiglia segna la vita”

