Conte fa shopping a Milano | scelto il big dell’Inter dopo Musah

Il calciomercato infiamma l’Italia con acquisti sorprendenti e mosse strategiche. Dopo Musah, Antonio Conte si fa avanti a Milano, puntando su un grande nome dell’Inter per rafforzare la rosa e affrontare al meglio la prossima sfida in Champions League. Il Napoli, invece, si distingue per la sua aggressività, portando a termine un doppio colpo di rilievo nel tentativo di consolidare la propria posizione nella Serie A. Ma chi sarà il nuovo big scelto da Conte?

Napoli scatenato sul mercato: doppio colpo in Serie A dopo Kevin De Bruyne Il Napoli è tra i club più attivi sul calciomercato. Aurelio De Laurentiis vuole accontentare Conte ampliando e rinforzando la rosa in vista del ritorno in Champions. È sbarcato Kevin De Bruyne, con il belga ufficializzato dal patron azzurro dopo le visite mediche a Villa Stuart. (LaPresse) – Calciomercato.it Il Ds Manna sta lavorando per tutti i reparti, dall’attacco alla difesa passando per il centrocampo. A tal proposito, è vicina la chiusura col Milan dell’affare Musah. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Conte fa shopping a Milano: scelto il big dell’Inter dopo Musah

In questa notizia si parla di: conte - shopping - milano - scelto

+ VALORE + SERVIZI PER LA SALUTE DEI CITTADINI A MILANO. Il MoVimento 5 Stelle sta raccogliendo le firme per una petizione popolare (+ Valore + Servizi) promossa insieme alla Uil Funzione Pubblica, per ridare dignità e risposte lavorative adeguate a Vai su Facebook

Saldi invernali 2021 all'insegna della sicurezza: i consumatori premiano lo shopping all'aperto e le rigorose misure di controllo di Scalo Milano; Inter, Moratti: Bene il ritorno di Oriali. E Conte ottima scelta.

“Conte, mi hai discriminato”. E l’ex premier affronta il contestatore no vax: “Al governo ho scelto la via della responsabilità” – Video Riporta ilfattoquotidiano.it: Giuseppe Conte, al mercato del quartiere Baggio di Milano, è stato contestato da ...