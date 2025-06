Conte | Al Tottenham un anno difficile Sacrifici? Quello che fa la differenza

Un anno difficile, ricco di sacrifici e sfide, che hanno fatto la differenza nel percorso di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, ospite a Sky Sport, ha condiviso il suo vissuto tra successi e ostacoli, offrendo uno sguardo autentico sulla tenacia e la determinazione necessarie nel calcio di alto livello. Le sue parole riflettono un’umanità resiliente, pronta a superare ogni ostacolo. E ora, il suo cammino continua: scopriamo cosa lo aspetta.

L’intervista di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico del Napoli sui sacrifici fatti in carriera. Antonio Conte ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport nel corso del programma Federico Buffa Talks. Il tecnico del Napoli, in questa prima parte, ha toccato diversi temi legati alla sua carriera e non solo. Tra gli argomenti anche la sua esperienza al Tottenham contornata da una serie di momenti complessi, ma anche l’analisi del sacrificio. “ L’esperienza al Tottenham? È stato un anno difficil e. Io arrivo a novembre con loro che erano 9° in classifica, chiudiamo la stagione andando in Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte: “Al Tottenham un anno difficile. Sacrifici? Quello che fa la differenza”

In questa notizia si parla di: conte - tottenham - sacrifici - anno

Basta infortuni, soluzione Comolli: la Juve stravolge staff e scelte di mercato I ko hanno penalizzato in modo pesante la scorsa stagione e il nuovo dirigente bianconero ha studiato la situazione per intervenire sul problema Una rivoluzione è una rivoluzione, mi Vai su Facebook

Conte: “Al Tottenham un periodo personale complicato. Ho ripensato ad alcune priorità” - I sacrifici, le priorità e l'esperienza in Inghilterra con il Tottenham: le parole di Antonio Conte a Buffa Talks, programma di Sky Sport ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Conte: "C'è uno scudetto da difendere. In questa stagione sono stato bravo a incassare. Juve? Non mi è piaciuta una cosa" - Protagonista della speciale di Sky Sport 'Federico Buffa Talks', Antonio Conte ha ripercorso l'ultima stagione della sua carriera culminata con lo scudetto del Napoli, non pronosticabile alla vigilia: ... Lo riporta msn.com

Antonio Conte e gli schemi studiati col Subbuteo: «Ecco perché sono rimasto a Napoli» - Dall’amore per la Juve al Napoli passando per la festa scudetto e il rapporto con il suo presidente Aurelio De Laurentiis. Lo riporta lasicilia.it