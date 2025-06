Congresso Endocarditis al Collegio di Spagna

Oggi al Reale Collegio di Spagna si tiene il prestigioso congresso "Avances and Insights in Endocarditis", un momento cruciale di confronto tra i massimi esperti italiani e spagnoli di Cardiologia, Infettivologia e Cardiochirurgia. Con la presenza del rettore Juan Gutiérrez Alonso e illustri relatori come i prof.i Pasquinelli, Pacini, Viale e Vilacosta, questo evento promette di avanzare le conoscenze e migliorare le pratiche cliniche nel trattamento dell'endocardite. Un appuntamento imperdibile per l'eccellenza scientifica internazionale.

Oggi, presso il Reale Collegio di Spagna alla presenza del rettore Juan Guti√©rrez Alonso si svolger√† il congresso Avances and Insights in Endocarditis che rappresenta un incontro e scambio scientifico fondamentale per i massimi esperti italiani e spagnoli di Cardiologia, Infettivologia e Cardiochirurgia. Tra gli illustri partecipanti al meeting i prof.i Pasquinelli e Pacini, nonch√© i prof. Viale, Pasquale, Rafael, Pascale, Vilacosta, Maroto, Folesani, Mestres Quintana, per discutere delle linee guida pi√Ļ recenti. Il congresso si svolger√† nella prestigiosa Casa Cervantes in via Collegio di Spagna 2A.

