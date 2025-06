Conflitto Israele-Iran | ecco perché non si può scherzare col fuoco

Conflitto Israele-Iran: ecco perché non si può scherzare col fuoco. L'operazione militare, davvero speciale, avviata da Israele contro l'Iran, segnala un cambiamento profondo nel panorama delle relazioni internazionali. La tensione cresce, e il rischio di escalation globale diventa sempre più palpabile. È fondamentale comprendere le implicazioni di questa escalation per evitare conseguenze irreversibili nel delicato equilibrio geopolitico mondiale.

L?operazione militare, davvero speciale, che Israele ha avviato contro l?Iran segnala una volta di più che sta cambiando il quadro delle relazioni internazionali soprattutto nel.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

IRAN: "ISRAELE CI HA DICHIARATO GUERRA" Ecco le ultime notizie relative al conflitto, iniziato nelle prime ore della notte, tra la Repubblica Islamica e lo Stato ebraico.

Scienziati nucleari e alti generali della Difesa iraniana: ecco chi sono le vittime dei raid di Israele

Conflitto Israele-Iran: ecco perché non può arrivare il caos globale - Le bombe cadono, i mercati sussultano, i leader si affannano a twittare frasi di circostanza e, come sempre, il prezzo del petrolio schizza

Iran, 100 missili balistici contro Israele: ecco la risposta di Teheran ai raid. L'Idf ai cittadini: «Tutti nei bunker» - L'aeronautica militare israeliana ha avviato una serie di attacchi in Iran dopo l'annuncio del ministro della Difesa Israel Katz che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale

Che cosa sta succedendo (e perché) fra Israele e Iran - L'Operazione Rising Lion valorizza il ritorno di esperienza acquisito dalle Israel Defense Forces nelle campagne militari dell'ultimo anno