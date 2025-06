Conflavoro riconosciuta dal ministero del Lavoro come associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale

Conflavoro ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dal Ministero del Lavoro come associazione datoriale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, confermando la sua autorevolezza e leadership nel settore. Questo riconoscimento, sancito con protocollo n. 8847 dell’11 giugno 2025, rafforza ulteriormente il ruolo di Conflavoro nel tutelare e rappresentare gli interessi delle imprese italiane, contribuendo a plasmare il futuro delle relazioni industriali nel paese.

(Adnkronos) – Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto Conflavoro come associazione datoriale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, ai sensi della circolare n. 141995 dello stesso Ministero. Il provvedimento, con protocollo n. 8847 dell’11 giugno 2025, è stato firmato dalla dirigente della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni istituzionali. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

