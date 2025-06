Confindustria stende la Ribera | ci fa sbattere

Il panorama energetico italiano si infiamma: Confindustria e le imprese del settore scendono in campo contro le recenti proposte europee, accusando i divieti e le tasse di ostacolare lo sviluppo. Tra attacchi e rinnegamenti, la sfida tra innovazione e regolamentazione si fa sempre più accesa. Scopri come questa battaglia potrebbe ridisegnare il futuro della transizione ecologica in Italia e in Europa. Continua a leggere…

Duro attacco delle imprese dell’energia al commissario che ha proposto una tassa sulle auto inquinanti per favorire le elettriche: «È inaccettabile, la transizione non può mai basarsi su divieti». La soluzione è la neutralità tecnologica ma Bruxelles la snobba.. Elkann rinnega sé stesso, ora attacca le regole Ue: «Norme più smart». Ma era lui che difendeva il Green deal.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Confindustria stende la Ribera: ci fa sbattere