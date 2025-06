Confesercenti Avellino Marinelli | Obbligo polizze anti calamità per tutte le imprese irpine

Dopo un periodo di incertezza, le imprese irpine devono ora affrontare una nuova sfida: garantire la loro sicurezza attraverso polizze anti calamità. Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino, sottolinea l'importanza di questa misura per tutelare il tessuto imprenditoriale locale. La strada verso una ripresa più solida e sicura passa anche dalla prevenzione, e questa novità rappresenta un passo fondamentale in questa direzione.

"Si prospetta una nuova incombenza per le imprese irpine, che come nel resto del Paese, sono chiamate ad ottemperare l'obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa contro le calamità naturali". Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale de Confesercenti Avellino.

