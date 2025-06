Conferenza ' Vedere la speranza' | una croce dipinta del Duecento e il tema del perdono

Preparati a immergerti in un affascinante viaggio tra arte e spiritualità con "Vedere la Speranza". Sabato 21 giugno, nella suggestiva cornice della chiesa di San Pierino, Lorenzo Carletti ci guiderà alla scoperta di una straordinaria croce dipinta del XIII secolo, simbolo di perdono e rinascita. Un appuntamento imperdibile per chi desidera riflettere sui valori universali attraverso le testimonianze artistiche del passato. Non mancate!

Per il ciclo 'Vedere la Speranza: un viaggio tra le opere', il prossimo appuntamento si terrà nel pomeriggio di sabato 21 giugno nella chiesa di San Pierino, dove Lorenzo Carletti parlerà della "Croce dipinta" a tempera e oro su tavola attribuita a Michele di Baldovino (seconda metà del XIII.

'Vedere la speranza': il Crocifisso attribuito a Nino Pisano in San Michele in Borgo (sec. xiv) - Scopri il potere della speranza attraverso l'arte con il ciclo 'Vedere la Speranza'. Sabato 24 maggio, presso la chiesa di San Michele in Borgo, Marco Collareta esplorerà il Crocifisso trecentesco attribuito a Nino Pisano, custodito su un altare laterale.

'Vedere la speranza': una croce dipinta del Duecento e il tema del perdono; A Roma la Crocifissione bianca di Chagall, simbolo di speranza; A Roma per il Giubileo la Crocifissione Bianca di Marc Chagall: un evento di rilevanza internazionale.

Mostra "Frammenti di speranza" nei Musei Vaticani Si legge su ansa.it: Sarà inaugurata venerdì 3 marzo, nei Musei Vaticani la mostra curata da Anna Pizzamano "Frammenti di Speranza.