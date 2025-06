Confcommercio alle amministrazioni | Più sicurezza e riqualificazioni meno tasse e burocrazia

Unite in un momento di riflessione e proposte per il futuro del commercio italiano. L’assemblea annuale di Confcommercio, nel festeggiare gli 80 anni di storia, ha acceso i riflettori su temi fondamentali come sicurezza, riqualificazioni, meno tasse e burocrazia, per sostenere le imprese e rafforzare il tessuto economico del Paese. Un’occasione importante per condividere strategie innovative e rilanciare il settore.

Si è tenuta a Roma, all'Auditorium della Conciliazione, l'assemblea annuale di Confcommercio imprese per l'Italia, che celebra quest'anno gli 80 anni dell'associazione. Le delegazioni di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno, insieme alle associazioni territoriali di tutta Italia, erano.

LE RICHIESTE DI CONFCOMMERCIO ALLE AMMINISTRAZIONI Impegno costante sul fronte della sicurezza e investimenti per la riqualificazione urbana, meno tasse e burocrazia. Queste le principali richieste che Confcommercio rivolge alle amministrazioni

