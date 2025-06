Condoni edilizi, monta il caso al Comune di Avellino.

Il caso dei condoni edilizi a Avellino solleva gravi interrogativi sulla trasparenza e la legalità delle politiche urbanistiche locali. La recente relazione della Commissione Trasparenza del Comune mette in luce presunti abusi e irregolarità che minacciano il nostro patrimonio urbano e ambientale. È il momento di agire con fermezza e responsabilità per tutelare il territorio e garantire un futuro sostenibile. Solo attraverso una corretta indagine potremo ristabilire fiducia e rispetto delle regole.

Il circolo di Legambiente Avellino esprime forte preoccupazione per quanto emerso nella seduta della Commissione Trasparenza del Comune di Avellino in merito alla gestione del settore urbanistica e ai casi di presunti abusi edilizi e condoni irregolari. "Quanto riportato in queste ore dalla stampa rappresenta l'ennesima ferita al nostro territorio, già provato da decenni di speculazioni e abusi urbanistici", dichiara il presidente di Legambiente Avellino, Antonio Di Gisi. "Non è un caso isolato: lo abbiamo denunciato lo scorso aprile con il nostro rapporto Ecomafia in Terra Irpinia.