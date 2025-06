Condizionatore fisso o portatile quale scegliere per risparmiare?

L’estate è alle porte e il caldo si fa sentire sempre più intenso. Scegliere tra un condizionatore fisso e uno portatile può sembrare complicato, ma la decisione giusta può fare la differenza tra un’estate sopportabile e una stagione di risparmio energetico e comfort. Scopriamo insieme quale modello conviene di più e come funzionano per vivere al meglio le giornate più calde.

L’estate è arrivata e il caldo comincia a farsi sentire ogni giorno sempre di più. A breve non basterà più aprire le finestre o accendere un semplice ventilatore, servirà qualcosa di più come il condizionatore in quanto aiuterà a vivere meglio le giornate che sono sempre più afose e difficili da sopportare. Quale modello scegliere dunque tra il fisso e il portatile, quale dei due permettere di risparmiare di più? Come funziona il condizionatore fisso. Le temperature sono in salita per cui molti italiani stanno valutando l’acquisto di un condizionatore fisso o “ a parete ” per la propria casa. Si chiama così perché è composto da un’unità interna ed una esterna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it