Condanne per rapina furto e lesioni e richieste di asilo respinte | due rimpatri in poche ore

Nel cuore di Ferrara, un weekend intenso tra giustizia e sicurezza: due cittadini stranieri coinvolti in rapina, furto e lesioni vedono respinte le loro richieste di asilo e vengono immediatamente rimpatriati in poche ore. Un esempio di efficienza che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la tranquillità cittadina. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday per restare sempre aggiornato sulle notizie più importanti della città .

Due provvedimenti di rimpatrio in due giorni. E’ il resoconto dell’attività della polizia, in città , tra giovedì 12 e venerdì 13. Protagonisti due cittadini, uno marocchino e uno nigeriano, entrambi irregolarmente presenti sul territorio italiano. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Condanne per rapina, furto e lesioni e richieste di asilo respinte: due rimpatri in poche ore

In questa notizia si parla di: condanne - rapina - furto - lesioni

Fermo, trappola sessuale con rapina. Quattro condanne, minacce pure alla nipotina - Un sodalizio criminale di Fermo, specializzato in rapine ed estorsioni, è stato smantellato dopo un episodio di fermo e arresto.

Prima il furto di un'auto a un agente della polizia locale al distributore di benzina, poi la fuga investendo l'agente con le pattuglie della polizia di Stato sopraggiunte in supporto ormai alle costole e un inseguimento da film. Protagonista del rocambolesco colpo, Vai su Facebook

Condanne per rapina, furto e lesioni e richieste di asilo respinte: due rimpatri in poche ore; Furti, rapine e aggressioni al personale: condannato a tre anni l'incubo dei negozianti del centro di Perugia; Furti, aggressioni e sequestri ad Avellino: condanne fino a 20 anni.

Condanne definitive da scontare. Violenze sessuali, lesioni e rapina. Quattro uomini finiscono in arresto Segnala msn.com: Quattro persone sono finite in carcere, per scontare le condanne divenute definitive e ricevute per i reati di violenza sessuale, circonvenzione di incapace, rapina e lesioni, commessi in provincia e ...